रितिक रोशन और जूनियर एनटीआर की टक्कर ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, वॉर 2 ने चौथे दिन किया इतना कलेक्शन

बॉलीवुड सुपरस्टार रितिक रोशन और साउथ स्टार जूनियर एनटीआर की फिल्म 'वॉर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया हुआ है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म की टक्कर रजनीकांत की 'कुली' से हो रही है। हालांकि इसके बावजूद 'वॉर 2' लोगों का दिल जीत रही है।

14 अगस्त को रिलीज हुई 'वॉर 2' ने अपने पहले वीकेंड पर भी अच्छा कलेक्शन किया। फिल्म ने स्वतंत्रता दिवस वाले सप्ताहांत में हिंदी भाषा में 130 करोड़ और तेलुगु भाषा की कमाई 57 करोड़ रुपयए रही। 4 दिनों के बाद भारत में कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 228 करोड़ रुपए हो गया है।

'वॉर 2' ने ओपनिंग डे यानी गुरुवार को हिंदी में 29 करोड़ और तेलुगु में 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। दूसरे दिन फिल्म ने हिंदी में 46 करोड़ और तेलुगु में 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। वहीं तीसरे दिन‍ हिंदी में 27 करोड़ और तेलुगु में 9 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया।

फिल्म में चौथे दिन यानी अपने पहले वीकेंड के आखिरी दिन हिंदी में 28 करोड़ रुपए और तेलुगु में 8 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसी के साथ फिल्म का टोटल कलेक्शन 187 करोड़ रुपए हो गया है।

बता दें कि 'वॉर 2' से जूनियर एनटीआर ने बॉलीवुड डेब्यू किया है। फिल्म में रितिक रोशन और कियारा आडवाणी भी लीड रोल में हैं। फिल्म का निर्देशन अयान मुखर्जी ने किया है। 'वॉर 2' हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई है।