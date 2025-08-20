Festival Posters

वॉर 2 हिट है या फ्लॉप? क्या कहता है बॉक्स ऑफिस? रितिक रोशन की फिल्म का क्या है हाल?

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 20 अगस्त 2025 (06:30 IST)
हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म 'वॉर 2' का बॉक्स ऑफिस पर प्रदर्शन मिला-जुला रहा है। यह कहना कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, अभी थोड़ा जल्दबाज़ी होगी, लेकिन इसके शुरुआती आंकड़े और रुझान कुछ अहम बातें बताते हैं।
 
बजट और कलेक्शन
  • भारी-भरकम बजट: 'वॉर 2' का बजट काफी बड़ा है, रिपोर्ट्स के अनुसार यह 325 से 400 करोड़ रुपये के बीच है। इतने बड़े बजट की फिल्म को हिट होने के लिए बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई करनी होती है।
  • शुरुआती कमाई: फिल्म ने शुरुआती 4 दिनों में ठीक-ठाक कलेक्शन किया है। कलेक्शन वैसा नहीं है जैसा कि बड़े बजट की फिल्मों का होता है। इसने भारत में 176 करोड़ रुपये और दुनिया भर में 267.68 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है। 
  • वीकेंड के बाद गिरावट: शुरुआती वीकेंड के बाद फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखी गई है। सोमवार और मंगलवार को कलेक्शन बहुत कम रहा। यह इस बात का संकेत है कि फिल्म की पकड़ कमजोर हो रही है।
समीक्षाएं और दर्शकों की प्रतिक्रिया
  • मिली-जुली प्रतिक्रिया: 'वॉर 2' को समीक्षकों और दर्शकों दोनों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली है। कुछ लोगों ने फिल्म के एक्शन, विशाल पैमाने और ऋतिक रोशन व जूनियर एनटीआर के बीच की केमिस्ट्री की तारीफ की है।
  • कमजोर कहानी: वहीं, कई समीक्षकों और दर्शकों ने फिल्म की कहानी को कमजोर और अनुमानित बताया है। कुछ लोगों का मानना है कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद कहानी में गहराई और नयापन नहीं है।
  • वीएफएक्स और पेसिंग: कुछ रिपोर्ट्स में फिल्म के वीएफएक्स (VFX) और पेसिंग (Pacing) पर भी सवाल उठाए गए हैं, खासकर दूसरे हाफ में।
फिल्म हिट या फ्लॉप?
 
किसी भी फिल्म को हिट या फ्लॉप घोषित करने के लिए कई कारकों पर विचार किया जाता है, जैसे कि उसका बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और दर्शकों की प्रतिक्रिया।
  • हिट होने के लिए: इतने बड़े बजट वाली फिल्म को हिट होने के लिए कम से कम 600 करोड़ रुपये का कलेक्शन करना पड़ सकता है। यदि दूसरे राइट्स की बात की जाए 
  • वर्तमान स्थिति: फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छी कमाई की है, लेकिन वीकेंड के बाद हुई भारी गिरावट चिंता का विषय है। अगर कमाई की यही रफ्तार जारी रही, तो फिल्म के लिए हिट होना मुश्किल हो सकता है। कुछ व्यापार विश्लेषकों ने तो इसे 'गेम ओवर' तक कह दिया है।

 
'वॉर 2' एक सफल शुरुआत के बाद अब बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करती हुई दिख रही है। इसे हिट की श्रेणी में रखने के लिए अभी भी बहुत कमाई करने की जरूरत है। अगर फिल्म अपनी गति नहीं पकड़ पाती है, तो इसे फ्लॉप की श्रेणी में रखा जा सकता है, खासकर इसके भारी-भरकम बजट को देखते हुए। यह देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में फिल्म कैसा प्रदर्शन करती है, लेकिन फिलहाल यह 'औसत' या 'फ्लॉप' होने की ओर बढ़ रही है।

