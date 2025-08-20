Biodata Maker

मुंबई में हो रही भारी बारिश की वजह से रद्द हुआ 'बिग बॉस 19' का हाउस टूर, शो की शूटिंग रुकी

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 20 अगस्त 2025 (12:15 IST)
सलमान खान का रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' सुर्खियों में बना हुआ है। इस शो को लेकर हर दिन नए अपडेट सामने आ रहे है। इस बार 'बिग बॉस' हाउस संसद से इंस्पायर्ड थीम पर डिजाइन किया गया है, जिसका नाम 'घरवालों की सरकार' है। फैंस बिग बॉस का घर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 
 
मेकर्स भी शो का मीडिया हाउस टूर करवाने वाले थे। लेकिन मुंबई में हो रही भारी बारिश की वजह से यह इवेंट कैंसिल हो गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से 'बिग बॉस 19' की शूटिंग रूक गई है। 
 
आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, बिग बॉस के घर को बीते दिन मीडिया के लिए खोला जाना था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लगातार बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है जिसके कारण जियो हॉटस्टार की टीम ने यह इवेंट रद्द कर दिया। 
 
खबरों के अनुसार टीम ने कहा, शहर में भारी बारिश और पानी जमा होने की वजह से 'बिग बॉस हाउस टूर' और बाकी की शूटिंग फिलहाल रोक दी गई हैं। आपको हुई असुविधा के लिए खेद है। बारिश की स्थिति के अनुसार हम आपको आगे की जानकारी देंगे। 
 
बता दें कि 'बिग बॉस 19' का ग्रैंड प्रीमियर 24 अगस्त से होगा। इस बार शो में राजनीतिक माहौल देखने को मिलने वाला है। शो को सलमान खान ही होस्ट करने वाले है। 

