'विक्रांत रोणा' में 'गडंग रक्कम्मा - द क्वीन ऑफ गुड' के रूप में जलवे बिखेरेंगी जैकलीन फर्नांडिस, जल्द सामने आएगा फर्स्ट लुक

Welcome Gadang Rakkamma - The Queen Of Good Times #RaRaRakkamma lyric video on



Kannada - 23 May - 3:05 PM

Hindi - 24 May - 1:05 PM

Telugu - 25 May - 1:05 PM

Tamil - 26 May - 1:05 PM

Malayalam - 27 May - 1:05 PM #VRonJuly28 @KicchaSudeep @Asli_Jacqueline @VikrantRona pic.twitter.com/ug9t0DRyUR