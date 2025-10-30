Festival Posters

जब अनन्या पांडे की एक्टिंग से खुश होकर निर्देशक ने दिया 500 रुपए का इनाम

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 30 अक्टूबर 2025 (10:51 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से काफी कम वक्त में फैंस के दिलों में खास जगह बना ली है। 30 अक्टूबर को अनन्या अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। अनन्या ने फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। 
 
भले ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हो लेकिन अनन्या की एक्टिंग को काफी पसंद किया गया था। इसके बाद अनन्या, कार्तिक आर्यन के साथ फिल्म 'पति पत्नी और वो' में नजर आई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अनन्या की शानदार एक्टिंग देखकर निर्देशक मुदस्सर अजीज खुश हो गए थे। इतना ही नहीं उन्होंने इसके लिए अनन्या पांडे को 500 रुपये दे दिए थे।
 
एक इंटरव्यू के दौरान अनन्या पांडे ने बताया था कि वह कार्तिक आर्यन के साथ एक सीन शूट कर रही थीं। इसमें उन्हें कोई डायलॉग नहीं बोलना था। कार्तिक आर्यन के डायलॉग पर मुझे सिर्फ रिएक्ट करना था जो कि आमतौर पर काफी कठिन होता है। 
 
अनन्या ने कहा था, शॉट कंप्लीट होने के बाद मुदस्सर सर ने सीन की खूब प्रशंसा की। इसके बाद वह मेरे पास आए। मुझे 500 रुपये का नोट देते हुए कहा कि मुझे यह शॉट बहुत पसंद आया।
 
अनन्या पांडे ने हाल ही में अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'केसरी 2' में नजर आई थीं। वह जल्द ही कार्तिक आर्यन के साथ 'तु मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तु मेरी' में नजर आने वाली हैं। 
 

