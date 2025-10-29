chhat puja

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






दिलजीत दोसांझ को भारी पड़ा अमिताभ बच्चन के पैर छूना, खालिस्तानी आतंकी संगठन ने दी धमकी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Diljit Dosanjh

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (15:46 IST)
फेमस पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ की दुनियाभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। दिलजीत के लाइव में हजारों की संख्या में उनके फैंस मौजूद रहते हैं। वहीं अब खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख्स फॉर जस्टिस ने दिलजीत दोसांझ को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉन्सर्ट को बंद करवाने की धमकी दी है। 
 
यह धमकी दिलजीत दोसांझ द्वारा अमिताभ बच्चन के पैर छूने के बाद दी गई है। सिख्स फॉर जस्टिस का कहना है कि अमिताभ का पैर छूकर दिलजीत ने '1984 सिख नरसंहार के हर पीड़ित, हर विधवा और हर अनाथ का अपमान किया है।' 
 
दरअसल, दिलजीत दोसांझ ने बीते दिनों कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 में शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने अमिताभ बच्चन के पैर छूए। इसके बाद से दिलजीत दोसांझ को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। 
 
आतंकी संगठन के मुताबिक, अमिताभ बच्चन वो बॉलीवुड एक्टर हैं, जिन्होंने 31 अक्टूबर 1984 को 'खून का बदला खून के नारे के साथ हिंदुस्तानी भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद हिंसक दस्तों ने नरसंहार किया। इस नरसंहार में 30,000 से ज्यादा सिख लोग मारे गए थे। ऐसे में दिलजीत दोसांझ द्वारा अमिताभ बच्चन के पैर छुने के बाद यह गैंग भड़क उठा है।
 
सिख फॉर जस्टिस द्वारा साझा किए गए एक बयान में आरोप लगाया गया है कि बच्चन ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 के दंगों के दौरान हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई थी। यह अज्ञानता नहीं, विश्वासघात है। जिन सिखों को जिंदा जला दिया गया, जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, जिन बच्चों का कत्ल किया गया, उनकी राख अभी ठंडी नहीं हुई है। कोई भी विवेकशील सिख 1 नवंबर, स्मृति दिवस पर कोई भी प्रदर्शन या उत्सव नहीं मना सकता।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

शिल्पा शिंदे फिर बनेंगी अंगूरी भाभीजी, 'भाबीजी घर पर हैं' में शुभांगी अत्रे को करेंगी रिप्लेस!

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels