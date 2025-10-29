किडनी फेल होने की वजह से नहीं गई सतीश शाह की जान, ऑनस्क्रीन बेटे ने बताया मौत का असली कारण

दिग्गज अभिनेता सतीश शाह के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सतीश ने 74 साल की उम्र में 25 अक्टूबर को आखिरी सांस ली। सतीश शाह की मौत का कारण किडनी फेलियर बताया जा रहा था। वहीं अब 'साराभाई वर्सेस साराभाई' में सतीश के बेटे का किरदार निभाने वाले एक्टर राजेश कुमार ने उनकी मौत के असली कारण का खुलासा किया है।

राजेश कुमार ने बताया कि सतीश शाह की मौत किडनी फेलियर की वजह से नहीं, बल्कि अचानक आए हार्ट अटैक से हुई थी। बॉलीवुड हंगामा संग बातचीत में राजेश ने कहा कि सतीश शाह की किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी पूरी तरह सफल रही थी और उनकी सेहत पहले से बेहतर हो रही थी।

उन्होंने कहा, सतीश जी की तबीयत अब कंट्रोल में थी। किडनी से जुड़ी दिक्कत पर काबू पा लिया गया था। उनकी हालत स्थिर थी, लेकिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अभिनेता का निधन उस वक्त हुआ जब वे अपने घर पर दोपहर का भोजन का रहे थे।

राजेश कुमार ने कहा, पिछले 24 घंटे उनके लिए बेहद भावनात्मक रहे हैं। यह दुखद जरूर है, लेकिन लोगों को सच्चाई पता होना चाहिए कि सतीश जी की मौत किडनी फेल से नहीं बल्कि दिल का दौरा पड़ने से हुई थी।