लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में फिर की गोलीबारी, इस बार पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर हुई फायरिंग

Attack on Punjabi singer's house

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (11:34 IST)
गैंगस्टर लारेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा में एक बार फिर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। कपिल शर्मा के कैफे पर कई बार हमला करने के बाद इस बार गैंग ने पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के कनाडा वाले घर पा फायरिंग की है। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी ढिल्लों ने ली है। 
 
गोल्डी ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि गायक चन्नी नट्टन के घर पर कल हुई गोलीबारी का कारण सरदार खेड़ा है। खबरों के अनुसार गैंग के सदस्य ने कहा, जो भी सिंगर आगे चलकर सरदार खेहरा के साथ कोई काम या संबंध रखेगा, वह अपने नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होगा। हम सरदार खेहरा को आगे भी जानी-मानी क्षति पहुंचाएंगे। 
 
उन्होंने कहा कि पंजाबी गायक चन्नी नट्टन से उनकी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। फायरिंग का मकसद सिर्फ सिंगर को चेतावनी देना था, क्योंकि वह गायक सरदार खेहरा से नजदीकियां बढ़ा रहे थे और उनकी गैंग का मकसद सरदार खेहरा को नुकसान पहुंचाना है।
 
बता दें कि कनाडा में लगातार पंजाबी कलाकारों पर हमले हो रहे हैं। 3 फरवरी को कनाडा में पंजाबी गायक प्रेम ढिल्लों के घर पर गोलीबारी की गई, जिसकी जिम्मेदारी जयपाल भुल्लर गिरोह ने ली थी। सितंबर 2024 में वैंकूवर के विक्टोरिया द्वीप स्थित गायक एपी ढिल्लों के आवास के बाहर गोलीबारी की भी खबर आई थी। 

