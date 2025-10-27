chhat puja

हंसी के साथ डर का तड़का लगाने आए आशीष चंचलानी, एकाकी का ट्रेलर हुआ रिलीज

Ashish Chanchlani Directorial Debut

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (16:25 IST)
इंडिया के डिजिटल स्टार आशीष चंचलानी अपने मजेदार और दिलचस्प कंटेंट से दर्शकों के दिलों पर राज करते हैं। अपने ह्यूमर और यूनिक वीडियोज़ से उन्होंने लाखों लोगों को एंटरटेन किया है। अब आशीष एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। वह अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म 'एकाकी' के साथ चर्चा में है। 
 
इस फिल्म के पोस्टर और पहली झलक के बाद अब इसका बहुत इंतज़ार किया जा रहा ट्रेलर आखिरकार रिलीज कर दिया गया है। आशीष चंचलानी की फिल्म ‘एकाकी’ का ट्रेलर एक पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरा पैकेज है। अपने मजेदार और दिल छू लेने वाले वीडियोज़ से इंटरनेट पर धमाल मचाने वाले आशिष ने इस बार भी वही कमाल किया है यानी ‘एकाकी’ का ट्रेलर रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर छा गया है।
 
2 मिनट 41 सेकंड के ट्रेलर में कॉमेडी के साथ-सशथ हॉरर का खौफ भी है। आशीष चंचलानी अपनी फिल्म ‘एकाकी’ में कई बड़े डिजिटल स्टार्स को भी साथ लेकर आए हैं। आशिष के साथ फिल्म में आकाश डोडेजा, हर्ष राणे, सिद्धांत सरफरे, रोहित साधवानी, ग्रीशिम नवानी और शशांक शेखर भी नज़र आने वाले हैं।

आशीष चंचलानी इस बार हॉरर-कॉमेडी की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, और ये अनुभव वाकई कुछ अलग होने वाला है। अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग और मज़ेदार पंचों के लिए मशहूर आशीष इस बार डर और हंसी को कैसे एक साथ जोड़ते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वो इस जॉनर के लिए एकदम सही चॉइस हैं, और अपने यूनिक स्टाइल से वो दर्शकों को एक नया एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस देने वाले हैं। 
 
यह शो 27 नवंबर को यूट्यूब पर फ्री में रिलीज़ किया जाएगा। इस सीरीज़ में वह सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर की भूमिका भी निभा रहे हैं। उनके इस बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के साथ, अब सभी की निगाहें आशीष पर टिकी हैं, क्योंकि दर्शक बेसब्री से उनके अगले बड़े कदम का इंतज़ार कर रहे हैं।
 

