50 या 52, कितनी हैं मलाइका अरोरा की उम्र? एक्ट्रेस ने किया खुलासा

बॉलीवुड की हॉट अदाकारा और फिटनेस क्वीन मलाइका अरोरा ने 23 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इसके बाद से ही मलाइका अपनी उम्र को लेकर सुर्खियों में हैं। दअसल, मलाइका के बर्थडे केक पर 50 लिखा हुआ था, जिसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई।

फैंस का कहना है कि मलाइका ने 2019 में 46वां बर्थडे सेलिब्रेट किया था। ऐसे में 2025 में वह 50वां बर्थडे कैसे मना रही हैं, जबकि उनकी उम्र 52 साल होना चाहिए। अब मलाइका ने खुद अपनी असली उम्र का खुलासा सोशल मीडिया के जरिए बताई है।

मलाइका अरोरा ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की कई तस्वीरें इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है। तस्वीरों में वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ कई जगह बर्थडे पार्टी मनाती दिख रही हैं।

तस्वीरों में मलाइका मुस्कुराती, पोज देती और केक काटती दिख रही हैं। इसके साथ उन्होंने लिखा, मेरा दिल भर गया है। आप सभी ने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। मेरा 50वां जन्मदिन आप लोगों ने स्पेशल बनाया है।

उन्होंने लिखा, मैं उन लोगों को स्पेशल थैंक्यू बोलना चाहती हूं, जिन लोगों ने मुझे ये बर्थडे प्लान करने में मदद की और इतना शानदार सेलिब्रेशन बनाया। बहन अमृता और उन सभी लोगों का शुक्रिया, जिन्होंने मेरे साथ सेलिब्रेट किया। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं मांग सकती थी।

बता दें कि सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने पुराने पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया था कि उन्होंने 2019 में 46वां जन्मदिन मनाया था। लेकिन अब मलाइका ने साफ कर दिया है कि उनकी उम्र 50 साल है। 50 साल की उम्र में भी मलाइका अपनी हॉट अदाओं से कई एक्ट्रेसेस को मात देती नजर आती है।