कभी लता मंगेशकर से होने लगी थी अनुराधा पौडवाल की तुलना, किशोर कुमार के साथ किए 300 शो

मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल 27 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अनुराधा पौडवाल ने अपनी मधुर आवाज से लाखों दिलों में खास जगह बनाई है। एक दौर ऐसा भी था जब अनुराधा पौडवाल की तुलना लता मंगेशकर से होने लगी थी। हालांकि, पिछले लंबे वक्त से वह फिल्मों और गायिकी से दूर हैं।

अनुराधा पौडवाल ने 1973 में आई फिल्म 'अभिमान' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। फिल्म में अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी मुख्य रोल में थे। अनुराधा पौडवाल ने फिल्म में जया बच्चन के लिए एक श्लोक गीत गाया था। इसके बाद उन्होंने 1976 में फिल्म 'कालीचरण' में गाना गाया।

फिल्मों में गायन के साथ साथ अनुराधा स्टेज शो भी करती थीं। किशोर कुमार के साथ उन्होंने करीब 300 स्टेज शो किए। करियर के शिखर पर अनुराधा पौडवाल का नाम स्वर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले के साथ लिया जाता था।

हालांकि करियर के टॉप पर रहते हुए अनुराधा पौडवाल ने फिल्मी गानों से किनारा कर लिया और भक्ति गीत, भजन गाने लगीं। अनुराधा ने बॉलीवुड गानों और भजन के अलावा पंजाबी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया और नेपाली भाषा में भी गाने गाए हैं।

80 और 90 के दशक में अनुराधा पौडवाल एक जाना-पहचाना नाम बन गई थीं। इसी समय अनुराधा पौडवाल ने तय कर लिया कि वह टी-सीरीज लेबल के ही गाने गाएंगी। 1997 में गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई थी और उसके बाद उन्होंने फिल्मी गाने गाना छोड़ दिया।