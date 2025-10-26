Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






शाहरुख खान की ये फिल्में आज तक नहीं हुई रिलीज

Advertiesment
हमें फॉलो करें शाहरुख खान

WD Entertainment Desk

, रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (15:39 IST)
बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने दुनियाभर के दर्शकों को दीवाना बनाया है। फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। शाहरुख 100 से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। उनकी कई फिल्में ऐसी हैं जिन्हें फैंस बार-बार देखना पसंद करते हैं। लेकिन उनकी कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिन्हें आज तक रिलीज नहीं किया गया।
 
अहमक
1995 में मणि कोल ने इस फिल्म का निर्देशन किया था। इसमें शाहरुख खान, अयूब खान और मीता वशिष्ठ ने मुख्य किरदार निभाया था। फिल्म का सारा काम पूरा हो चुका था, इसे सिर्फ पर्दे पर रिलीज किया जाना था, जो कभी मुमकिन हो ही नहीं पाया। हालांकि, इस फिल्म को साल 2015 में मुंबई फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया।
 
webdunia
शिखर
सुभाष घई 1995 में शाहरुख और माधुरी दीक्षित के साथ इस फिल्म को बना रहे थे। खबरों के मुताबिक तब शाहरुख ने घई को स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने के लिए, लेकिन घई को उनका सुझाव पसंद नहीं आया। ऐसे में फिल्म को उस समय बंद कर दिया। इसके बाद घई ने 1999 में दोबारा इसी फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम किया। इस बार उन्होंने इसमें ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना को कास्ट किया और दर्शकों के सामने 'ताल' पेश की।
 
किसी से दिल लगाके देखो
डायरेक्टर कल्पतरु ने इस फिल्म को 1996 में बनाना शुरु किया था। फिल्म में शाहरुख के साथ आयशा जुल्का और मधु जैसी अभिनेत्रियों को भी मुख्य किरदारों में देखा जाने वाला था। जबकि राजेश रोशन इसमें संगीत दे रहे थे। फिल्म की आधी शूटिंग भी हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद बीच में ही फिल्म का काम रोक दिया गया। आज तक इस फिल्म को रिलीज नहीं मिल पाई और न ही इसकी कोई वजह सामने आ पाई है।
 
webdunia
रश्क
2001 में शाहरुख ने इस फिल्म को शूट किया था। फिल्म में उनके साथ जूही चावला और ऐश्वर्या राय बच्चन भी मुख्य किरदारों में नजर आने वाली थीं। इस फिल्म की शूटिंग भी पूरी की जा चुकी थी। लेकिन बाद में इसकी रिलीज को रोक दिया गया। आज भी उस वजह का खुलासा नहीं हो पाया है जिसके कारण यह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी।
 
एक्सट्रीम सिटी
यह शाहरुख की हॉलीवुड फिल्म थी। 2011 में इसका निर्देशन मशहूर फिल्मकार मार्टिन स्कोर्सेसे कर रहे थे। फिल्म में शाहरुख और 'टाइटेनिक' फेम हॉलीवुड अभिनेता लियोनार्डो डिकेप्रियो अहम किरदारों में थे। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म में शाहरुख एक डॉन और लियोनार्डो न्यूयॉर्क के पुलिस ऑफिसर की भूमिका में थे। कुछ कारणों से यह फिल्म न तो पूरी बन पाई और न इसे आज तक सिनेमाघरों में रिलीज किया गया।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

एक दीवाने की दीवानियत का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, लागत से ज्यादा किया कलेक्शन

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels