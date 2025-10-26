Hanuman Chalisa

अभिनव कश्यप पर एकता कपूर का पलटवार, फिल्म इंडस्ट्री को निशाना बनाने पर उठाया सवाल

रविवार, 26 अक्टूबर 2025
फिल्म 'दबंग' के निर्देशक अभिनव कश्यप बीते काफी समय से अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं। वह लगातार सलमान सलमान और उनकी फैमिली पर निशाना साध रहे हैं। अभिनव कश्यप ने सलमान खान पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने सलमान को गुंडा तक कहा है। 
 
अभिनव कश्यप के इन आरोपों पर कई सेलेब्स अपनी नाराजगी जता चुके है। फोटोग्राफर वरिंदर चावला ने फिल्ममेकर अभिनव कश्यप के हालिया आरोपों पर अपनी कड़ी नाखुशी जताई, जिसमें उन्होंने अभिनेता सलमान खान के खिलाफ किए गए दावों को गलत और ध्यान खींचने के लिए बनाया गया बताया। 
 
webdunia
इसके बाद टेलीविजन और फिल्म निर्माता एकता कपूर भी सलमान खान के समर्थन में सामने आईं। चावला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कश्यप की आलोचना करते हुए कहा कि उनके आरोप बिना आधार के हैं और केवल सुर्खियों में रहने के लिए किए गए हैं।
 
वरिंदर चावला ने कहा, हाल ही में मुझे एक पॉडकास्ट में देखा जहां अभिनव सलमान की आलोचना कर रहे थे, ऐसा लगता था जैसे सिर्फ ध्यान खींचने और विवाद बनाने के लिए। मैं इंडस्ट्री का हिस्सा रहकर यह देखकर बिल्कुल नाराज हुआ। अगर कोई असली समस्या थी, तो इतनी देर क्यों इंतजार किया? इस तरह का व्यवहार अवसरवादी और पूरी तरह से गलत लगता है, किसी और की प्रतिष्ठा का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना।
 
webdunia
सलमान खान का साथ देने के लिए टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर चावला की पोस्ट शेयर की। एकता कपूर का यह कदम दिखाता है कि वह इस विवाद में सलमान के साथ खड़ी हैं और चावला की कश्यप की बातें गलत बताने वाली राय को और भी मजबूत करता है।
 

