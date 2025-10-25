Dharma Sangrah

निधन से पहले इस एक्टर की याद में सतीश शाह ने किया था आखिरी पोस्ट, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (17:46 IST)
बॉलीवुड और टीवी के फेमस एक्टर सतीश शाह के निधन से इंडस्ट्री मेंशोक की लहर है। उन्होंने शनिवार को हिंदुजा अस्पताल में 74 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। वह लंबे समय से किडनी से जुड़ी परेशानी से जूझ रहे थे और हाल ही में उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था।
 
सतीश शाह का अंतिम संस्कार 26 अक्टूबर को किया जाएगा। सतीश शाह को टीवी शो साराभाई वर्सेज साराभाई और जाने भी दो यारो से लोकप्रियता मिली थी। टीवी शोज के अलावा सतीश शाह ने मैं हूं ना, कल हो ना हो, फना और ओम शांति ओम जैसी कई फिल्मों में भी काम किया था। 
 
सतीश शाह के निधन पर कई सेलेब्स और फैंस अपना दुख जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर सतीश शाह की आखिरी पोस्ट वायरल हो गई है। उन्होंने निधन से एक‍ दिन पहले एक पोस्ट शेयर किया था, जो दिग्गज अभिनेता शम्मी कपूर के बारे में था। 

ALSO READ: मशहूर एक्टर सतीश शाह का निधन, किडनी फेल होने की वजह से 74 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
 
सतीश शाह ने 24 अक्टूबर को सुबह 7 बजे के करीब एक्स पर शम्मी कपूर की बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पोस्ट किया था। सतीश शाह ने 'सैंडविच' फिल्म के सेट से एक तस्वीर शेयर की थी। इस फिल्म में सतीश ने चेलारमानी और शम्मी कपूर ने स्वामी त्रिलोकनंद का किरदार निभाया था। 
 
बता दें कि सतीश शाह का जन्म गुजरात के मांडवी में हुआ था। उन्होंने जेवियर कॉलेज से पढ़ाई करने के बाद पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से पढ़ाई की थी। सतीश शाह ने साल 1970 में फिल्म 'भगवान परशुराम' से करियर की शुरुआत की थी। वहीं टीवी इंडस्ट्री में साल 1984 में शो 'ये जो है जिंदगी' से अपना डेब्यू किया था। इस शो के 55 एपिसोड में उन्होंने 55 अलग-अलग किरदार निभाए थे।

