शादी के बाद शाहरुख खान ने गौरी से बोला था झूठ, हनीमून के लिए पेरिस बोलकर ले गए थे इस जगह

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (14:39 IST)
शाहरुख खान और गौरी खान बॉलीवुड के मोस्ट परफेक्ट और स्टाइलिश कपल में से एक है। 25 अक्टूबर 1991 को शादी के बंधन में बंधा ये कपल पिछले 34 साल से एक-दूसरे के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। शाहरुख और गौरी की मुलाकात एक दोस्त के यहां पार्टी में हुई थी।
 
जहां से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हुई और फिर बात शादी तक पहुंची। साल 2019 में हुए एक अवॉर्ड शो के दौरान शाहरुख ने अपने हनीमून से जुड़ा एक राज बताया था। शाहरुख ने बताया कि उन्होंने गौरी को हनीमून पर धोखा दिया था। 
 
शाहरुख ने बताया कि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं काफी गरीब था, जबकि गौरी मिडल क्लास फैमिली से थी। ऐसे में बाकी लोगों की तरह ही मैंने उनसे वादा किया था कि शादी के बाद मैं उन्हें पेरिस लेकर जाउंगा। लेकिन असल में यह सब एक झूठ था, क्योंकि न तो मेरे पास पैसे थे और न ही एयर टिकट थी। लेकिन किसी तरह मैंने उन्हें मना लिया। 
 
शाहरुख खान ने इस बारे में बताते हुए आगे कहा, आखिर में हमें 'राजू बन गया जेंटलमैन' के एक गाने की शूटिंग के लिए दार्जीलिंग जाना था। और मुझे लगा कि गौरी ने विदेश यात्रा नहीं की है तो वह ज्यादा नहीं जान पाएंगी। इसलिए मैं उसको पेरिस बोलकर दार्जीलिंग ले गया। 
 
बता दें कि शाहरुख खान ने बॉलीवुड में सफलता पाने से पहले काफी स्ट्रगल किया है। शाहरुख ने जब गौरी से शादी की थी तब वह बॉलीवुड में स्ट्रगल ही कर रहे थे। ऐसे में गौरी ने भी शाहरुख के साथ वो दिन देखे हैं जबकि शाहरुख कोई स्टार नहीं बल्कि पैसों की कमी से जूझते आम इंसान थे।
 

