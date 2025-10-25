dipawali

'तारक मेहता' शो में बाघा का किरदार निभाने वाले तन्मय वेकारिया पर टूटा दुखों का पहाड़, एक्टर ने शेयर किया इमोशनल पोस्ट

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (12:41 IST)
पॉपुलर टीवी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में 'बाघा' का किरदार निभाने वाले एक्टर तन्मय वेकारिया पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। तन्मय की मां का निधन हो गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। तन्मय ने अपनी मां की अनदेखी तस्वीरें शेयर करते हुए एक इमोशनल नोट लिखा है। 
 
तन्मय ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनकी मां की कई तस्वीरें है। वीडियो के बैकग्राउंड में चिट्ठी ना कोई संदेश गाना चल रहा है। इसके साथ उन्होंने बेहद मार्मिक नोट भी लिखा है। 
 
तन्मय ने लिखा, दुख की बात यह है कि आप उन्हें सिर्फ तस्वीरों में देख सकते हैं और दिल में महसूस कर सकते हैं। आप उन्हें गले नहीं लगा सकते, या फिर कभी उन्हें अपने सामने नहीं देख पाएंगे। माई तुम्हारी याद आती है। मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगा। मुझे पता है कि तुम वहां सबसे अच्छी जगह पर हो।
 
webdunia
तन्मय वेकारिया के इस पोस्ट पर फैंस ने खूब कमेंट किए। फैंस तन्य की मां के निधन पर शोक प्रकट कर रहे हैं। तारक मेहता शो में कोमल भाभी का किरदार निभाने वाली अंबिका रंजनकर ने हार्ट इमोजी बनाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है। 
 
बता दें कि तन्मय वेकारिया 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' से साल 2008 से जुड़े हुए हैं। वह शो में कई किरदार निभा चुके हैं। बाद में वह जेठालाल की दुकान पर काम करने वाले 'बाघा' का रोल निभाकर घर-घर फेमस हो गए। तन्मय कई गुजराती शो और फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। 
 

