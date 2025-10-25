Festival Posters

शुरू होने जा रहा 'शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल', बड़े पर्दे पर लौटेंगी किंग खान की ब्लॉकबस्टर फिल्में

, शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (11:13 IST)
जब से शाहरुख खान ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा है, तब से वो अपने चार्म, बुद्धि और प्यार से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। एक दशक से भी ज़्यादा समय से उन्होंने आइकॉनिक फिल्में और यादगार किरदार दिए हैं, और आज भी वो बॉलीवुड के बादशाह बने हुए हैं।
 
उनकी शानदार सफर और कामयाबी का जश्न मनाते हुए, किंग खान ने एक बड़ा एलान किया है, 31 अक्टूबर से शुरू होगा शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल, जहां होगा जश्न प्यार, रोमांस, ड्रामा और खुद SRK के नाम का। शाहरुख खान ने अपने सोशल मीडिया पर, अपनी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल का ऐलान किया। 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Shah Rukh Khan (@iamsrk)

शाहरुख ने लिखा, मेरी कुछ पुरानी फिल्में दोबारा थिएटर में आ रही हैं। उनमें जो शख्स है, वो ज़्यादा बदला नहीं है — बस बाल थोड़े बदल गए हैं... और दिल से थोड़ा ज़्यादा हैंडसम हो गया है। शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहा है 31 अक्टूबर से!
 
उन्होंने लिखा, भारत के चुनिंदा थिएटर्स में PVR INOX के साथ, और इंटरनेशनल रिलीज़ YRF इंटरनेशनल के जरिए मिडल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका, यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में होगी। T&C लागू।
 
शाहरुख खान फिल्म फेस्टिवल वाकई एक सुनहरा मौका है, जब हम SRK की आइकॉनिक फिल्मों को दोबारा बड़े पर्दे पर देख सकेंगे। कभी हां कभी ना से लेकर जवान तक , यह एक यादों भरी यात्रा होगी, जिसे हमने बतौर दर्शक उनके साथ जिया है। हालांकि उन्होंने अब तक अनगिनत अवॉर्ड्स जीते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने जवान फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवॉर्ड जीतकर अपनी उपलब्धियों की सूची में एक और चमकता सितारा जोड़ लिया है।

