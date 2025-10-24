'हक' से यामी गौतम और इमरान हाशमी के शानदार कैरेक्टर पोस्टर आए सामने, इस दिन रिलीज होगा ट्रेलर

भारतीय सिनेमा की दमदार और संवेदनशील कहानियों को पर्दे पर उतारने के लिए मशहूर जंगली पिक्चर्स, एक बार फिर दर्शकों के सामने अपनी नई प्रस्तुति 'हक' लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में यामी गौतम और इमरान हाशमी लीड रोल में नजर आने वाले हैं।

बीते दिनों इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब इस फिल्म का ट्रेलर भी जल्द आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फ़ैसले से प्रेरित, यह फ़िल्म 80 के दशक की सबसे विवादास्पद और ज़रूरी बहसों में से एक को फिर से सामने लाती है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है: क्या एक राष्ट्र, एक कानून होना चाहिए? हमें व्यक्तिगत विश्वास और धर्मनिरपेक्ष कानून के बीच कहाँ लकीर खींचनी चाहिए?

इंतज़ार को और बढ़ाते हुए, यामी गौतम धर और इमरान हाशमी के नए जारी किए गए कैरेक्टर पोस्टर 'हक' की दुनिया की एक दमदार पहली झलक देते हैं। यामी का पोस्टर अपनी गरिमा और अधिकारों के लिए लड़ रही एक महिला के लचीलेपन को दिखाता है, जबकि इमरान का पोस्टर कानून, विश्वास और ज़मीर के बीच फँसे एक आदमी की तीव्रता को दर्शाता है।

दोनों पोस्टर मिलकर एक ऐसी दुनिया को दिखाते हैं जो विश्वास से बंटी हुई है फिर भी न्याय की तलाश से जुड़ी हुई है, जो आगे आने वाली कहानी के लिए माहौल एकदम सही सेट करता है।

यामी गौतम धर और इमरान हाशमी अभिनीत, 'हक' एक प्रेरणादायक महिला की कहानी को जीवंत करती है जो चुप रहने से इनकार करती है। इमरान हाशमी एक तेज़-तर्रार वकील का किरदार निभा रहे हैं जो इस ज़बरदस्त इन्टेन्स ड्रामा में उसका साथ देते हैं, जो समाज को एक स्टैंड लेने की हिम्मत देता है।

जंगली पिक्चर्स के साथ-साथ इंसोमनिया फिल्म्स और बावेजा स्टूडियोज़ द्वारा निर्मित, 'हक' दमदार, सामाजिक रूप से प्रासंगिक सिनेमा की जंगली पिक्चर्स की विरासत को जारी रखती है। ट्रेलर 27 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाला है, और इस फ़िल्म के लिए उत्सुकता लगातार बढ़ रही है। फिल्म 'हक' 7 नवंबर, 2025 को सिनेमाघरों में आ रही है।