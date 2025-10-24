सोनम बाजवा के दीवाने हुए एल्विश यादव, तस्वीर शेयर कर बोले- तेरे लिए मेरा प्यार...

बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। एकतरफा प्यार और जुनून की इस कहानी ने कई सेलेब्स भी दीवाने हो गए हैं। फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी फेम एल्विश यादव भी इस फिल्म के फैन हो गए हैं।

बीते दिनों एल्विश यादव ने 'एक दीवाने की दीवानियत' का सोशल मीडिया पर रिव्यू किया था। एल्विश ने पोस्ट किया था, 'एक एक गाना, एक एक डायलॉग शानदार था। जरूर देखिए 'एक दीवाने की दीवानियत।'

Ek ek gaana ek ek dialogue out of the park ! #EkDeewanekiDeewaniyat must watch — Elvish Yadav (@ElvishYadav) October 21, 2025

वहीं अब एल्विश यादव ने सोनम बाजवा संग एक तस्वीर शेयर करते हुए फिल्म का प्रमोशन किया है। तस्वीर में सोनम ऑफ व्हाइट साड़ी में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। एल्विश यादव ब्लैक कलर की शेरवानी में दिख रही हैं।

इस तस्वीर को शेयर करते हुए एल्विश ने कैप्शन में लिखा, 'तेरे लिए मेरा प्यार, तेरा भी मोहताज नहीं... ये मरते दम तक रहेगा, सिर्फ आज नहीं।' इसके साथ उन्होंने हार्ट इमोजी भी बनाया है।

बता दें कि 'एक दीवाने की दीवानियत' बॉक्स ऑफिस पर लगातार सरप्राइज कर रही है। यह हर्षवर्धन राणे की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनी है।