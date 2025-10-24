Hanuman Chalisa

हॉटनेस दिखाने के लिए मल्लिका शेरावत की कमर पर रोटियां सेंकना चाहता था प्रोड्यूसर

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 (15:51 IST)
मल्लिका शेरावत की गिनती बॉलीवुड की हॉट एक्ट्रेसेस में होती हैं। मल्लिका फिल्मों में भले ही कम नजर आती हो, लेकिन वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। मल्लिका को साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म 'मर्डर' से जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने बेहद बोल्ड सीन दिए थे।
 
मल्लिका शेरावत अक्सर अपनी फिल्मों और निजी जिंदगी को लेकर खुलासे करती रहती हैं। बीते दिनों एक शो के दौरान मल्लिका ने एक खुलासा करते हुए बताया था कि एक प्रोड्यूसर उनकी कमर पर रोटी सेंकना चाहता था। 
 
मल्लिका के मुताबिक एक गाने को फिल्माने के दौरान प्रोड्यूसर की डिमांड थी कि वो उनकी कमर पर रोटी सिकते हुए एक सीक्वेंस शूट करे। मल्लिका ने कहा था कि उन्होंने प्रोड्यूसर की इस डिमांड को तुरंत टाल दिया लेकिन उन्हें ये आइडिया बड़ा फनी और ऑरिजिनल लगा था।
 
मल्लिका शेरावत ने कहा था, मुझे नहीं पता कि आखिर भारत में हॉट का क्या अर्थ समझा जाता है। उन्हें तो ये बहुत अजीब लगा। मुझे लगता है कि लोगों में भारतीय महिला की हॉटनेस के लिए अजीब धारणा है। मैं ये समझ नहीं पाती हूं। बेशक ये सब बेहतर है, लेकिन जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो ये सारी चीजें बहुत अजीब थीं।
 
बता दें कि मल्लिका शेरावत उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से हैं जिन्होंने अपने साहसिक अंदाज़ और बेबाक बयानों से न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी अलग पहचान बनाई। मल्लिका का असली नाम रीमा लांबा है। 

