Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जब प्रेग्नेंसी के दौरान सोनी राजदान ने पी ली थी ढेर सारी सिगरेट

Advertiesment
हमें फॉलो करें Soni Razdan

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 25 अक्टूबर 2025 (11:56 IST)
महेश भट्ट की पत्नी और आलिया भट्ट की मां एक्ट्रेस सोनी राजदान 25 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। सोनी राजदान ने इंग्लिश थियेटर से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। वह पेज 3, सड़क और 36 चौरंगी लेन जैसी फिल्मों में अभिनय करते हुए नजर आ चुकी हैं। 
 
सोनी राजदान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और कई बार अपने विचार भी व्यक्त करती हैं। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में खुलासा किया था कि गुमराह फिल्म की शूटिंग के दौरान वह प्रेग्नेंट हो गई थीं।
 
सोनी राजदान ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर हुईं कुछ तस्वीरें के पीछे का किस्सा सुनाते हुए बताया था कि वे तस्वीरें साल 1993 में आई फिल्म गुमराह की थी। पति महेश भट्ट द्वारा निर्देशित उस फिल्म के समय आलिया उनके पेट में थीं और उन्हें इसका पता ही नहीं था।
 
सोनी राजदान ने यह भी बताया था कि फिल्म के एक सीन के दौरान उन्हें खूब सारी सिगरेट पीनी पड़ी। सोनी राजदान ने गुमराह फिल्म से जुड़ी कुछ तस्वीरों को री-ट्वीट करते हुए लिखा था, ये मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक और इस फिल्म में मुझे मेरे रोल के लिए काफी तारीफ मिली थी। अविश्वसनीय श्रीदेवी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छी यादें।
 
webdunia
सोनी राजदान समय-समय पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फैंस के साथ फिल्मों और अपनी जिंदगी से जुड़ी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। गुमराह फिल्म में सोनी राजदान के अलावा संजय दत्त और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी अहम किरदारों में थे। इस फिल्म को महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था। 
 
सोनी राजदान ने काफी समय चले अफेयर के बाद महेश भट्ट से 20 अप्रैल, 1986 को शादी की थी। सोनी राजदान की दूसरी बेटी का नाम शाहीन भट्ट है। सोनी राजदान की आखिरी फिल्म नो फादर्स इन कश्मीर थी। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

नंदमुरी बालकृष्ण की 'अखंडा 2: थांडवम' का धमाकेदार टीजर हुआ रिलीज, इस दिन सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels