जब प्रेग्नेंसी के दौरान सोनी राजदान ने पी ली थी ढेर सारी सिगरेट

महेश भट्ट की पत्नी और आलिया भट्ट की मां एक्ट्रेस सोनी राजदान 25 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। सोनी राजदान ने इंग्लिश थियेटर से अपने अभिनय की शुरुआत की थी। वह पेज 3, सड़क और 36 चौरंगी लेन जैसी फिल्मों में अभिनय करते हुए नजर आ चुकी हैं।

सोनी राजदान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और कई बार अपने विचार भी व्यक्त करती हैं। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में खुलासा किया था कि गुमराह फिल्म की शूटिंग के दौरान वह प्रेग्नेंट हो गई थीं।

One of my favourite films and highly appreciated roles. Was such a pleasure to act with the incredible Sridevi. Highly cherished memories. Was also pregnant with Alia at the time and didn’t know it yet. And did that scene where I smoked soooo many cigarettes https://t.co/cxZSZU6DD9 — Soni Razdan (@Soni_Razdan) July 10, 2019

सोनी राजदान ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर हुईं कुछ तस्वीरें के पीछे का किस्सा सुनाते हुए बताया था कि वे तस्वीरें साल 1993 में आई फिल्म गुमराह की थी। पति महेश भट्ट द्वारा निर्देशित उस फिल्म के समय आलिया उनके पेट में थीं और उन्हें इसका पता ही नहीं था।

सोनी राजदान ने यह भी बताया था कि फिल्म के एक सीन के दौरान उन्हें खूब सारी सिगरेट पीनी पड़ी। सोनी राजदान ने गुमराह फिल्म से जुड़ी कुछ तस्वीरों को री-ट्वीट करते हुए लिखा था, ये मेरी पसंदीदा फिल्मों में से एक और इस फिल्म में मुझे मेरे रोल के लिए काफी तारीफ मिली थी। अविश्वसनीय श्रीदेवी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत अच्छी यादें।

सोनी राजदान समय-समय पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फैंस के साथ फिल्मों और अपनी जिंदगी से जुड़ी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। गुमराह फिल्म में सोनी राजदान के अलावा संजय दत्त और दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी अहम किरदारों में थे। इस फिल्म को महेश भट्ट ने डायरेक्ट किया था।

सोनी राजदान ने काफी समय चले अफेयर के बाद महेश भट्ट से 20 अप्रैल, 1986 को शादी की थी। सोनी राजदान की दूसरी बेटी का नाम शाहीन भट्ट है। सोनी राजदान की आखिरी फिल्म नो फादर्स इन कश्मीर थी। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया।