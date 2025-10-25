डाउन सिंड्रोम बच्चों संग सलमान खान का डांस वीडियो फिर हुआ वायरल, लोगों को पसंद आया यह खूबसूरत पल

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान न सिर्फ अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए बल्कि अपने बड़े दिल और समाजसेवा के प्रति समर्पण के लिए भी जाने जाते हैं। एक पुराना पल जो आज भी लोगों के दिलों को छू जाता है, वो है जब सलमान खान ने डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के साथ डांस किया था, जिसने उनके फैंस और चाहने वालों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी।

सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हुए इस वीडियो में सलमान खान बच्चों के साथ हंसते, गले लगते और मस्ती से डांस करते दिखते हैं। उनकी मुस्कान और अपनापन इस पल को सिर्फ मज़ेदार नहीं, बल्कि दिल को छू लेने वाला बना देता है।

ये वीडियो दिखाता है कि सलमान सिर्फ फिल्मों से नहीं, बल्कि अपने प्यार और इंसानियत से भी लोगों के दिल जीतते हैं। खासकर जब बात उन बच्चों की हो जो ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, तो सलमान का ये प्यार उनके दयालु स्वभाव को साफ दिखाता है।

सालों से सलमान खान अपने पैसों को लेकर लोगों की गलतफहमियों पर खुलकर बात करते रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा ज़रूरतमंदों की मदद में जाता है। सलमान खान फाउंडेशन के ज़रिए अब तक कई दिल और कैंसर के मरीज़ों का इलाज कराया गया है।

डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के साथ डांस जैसे पल ये दिखाते हैं कि सलमान का भलाई करने का काम दिल से जुड़ा है। वो सिर्फ पैसे नहीं देते, बल्कि लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए अपना समय, मेहनत और दिल लगाते हैं। फैंस के लिए सलमान को इन बच्चों के साथ हंसते और नाचते देखना, उनके अंदर की इंसानियत को दिखाने वाला एक यादगार पल है।