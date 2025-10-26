Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






एक दीवाने की दीवानियत का बॉक्स ऑफिस पर धमाल, लागत से ज्यादा किया कलेक्शन

Advertiesment
हमें फॉलो करें Ek Deewane Ki Deewaniyat Box Office Collection

WD Entertainment Desk

, रविवार, 26 अक्टूबर 2025 (15:11 IST)
बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस फिल्म ने 5 दिन में अपना बजट निकाल लिया है। 
 
'एक दीवाने की दीवानियत' ने ओपनिंग डे पर 10.10 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सभी को चौंका दिया था। दूसरे दिन 8.88 और तीसरे दिन 7.10 करोड़ का कलेक्शन करते हुए फिल्म अपने आधे बजट के करीब पहुंच गई।
 
चौथे दिन फिल्म का कलेक्शन 6.41 करोड़ रुपए रहा। फिल्म की कमाई में शनिवार को फिर से उछाल देखने को मिला। फिल्म ने पांचवें दिन 7.55 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। 
 
webdunia
लगभग 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 40.04 करोड़ रुपए हो गया है। मिलाप जावेरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का खूब फायदा मिल रहा है। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

तलाक के 11 साल बाद ऐसा है रितिक रोशन और सुजैन खान का रिश्ता

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels