इस वजह से पूजा बत्रा ने पहले पति से ले लिया था तलाक

बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बत्रा 27 अक्टूबर को अपना 49वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। पूजा भले ही इन दिनों फिल्मी दुनिया से दूर हों लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है। पूजा बत्रा हिंदी, तमिल और तेलुगू भाषा में काम कर चुकी हैं।

पूजा बत्रा ने साल 1997 में फिल्म 'विरासत' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। पूजा बत्रा अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं। पूजा बत्रा ने पहली शादी साल 2002 में अमेरिकी बिजनेसमैन सोनू अहलूवालिया से शादी रचाई थी। इसके बाद एक्ट्रेस अमेरिका में ही बस गई थीं।

पूजा ने साल 2012 में सोनू से तलाक ले लिया था। कई रिपोर्ट्स के अनुसार पूजा के पति सोनू बच्चा चाहते थें, लेकिन एक्ट्रेस अपने करियर पर फोकस करना चाहती थीं। वह बच्चे के लिए तैयार नहीं थी। जिसकी वजह से दोनों में रोज बहस होती थी, इसके बाद इस कपल ने तलाक लेने का फैसला कर लिया।

पूजा बत्रा ने साल 2019 में गुपचुप तरीके से एक्टर नवाब शाह शादी रचा ली। दोनों एक-दूसरे को लंबे समय से जानते थे और इनकी कई मौकों पर मुलाकात भी हुई थी। पूजा अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पति नवाब संग रोमांटिक तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।