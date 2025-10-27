Festival Posters

49 साल की उम्र में भी बेहद हॉट एंड बोल्ड हैं पूजा बत्रा, देखिए तस्वीरें

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (11:34 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस पूजा बत्रा 27 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। पूजा 49 साल की हो गई हैं, लेकिन अभी भी वे हॉट और सुंदर नजर आती हैं। 
 
webdunia
पूजा बत्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वह फैंस के साथ अक्सर अपनी हॉट एंड बोल्ड तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। इन तस्वीरों पर मिले लाइक्स बयां करते हैं कि वे अभी भी आकर्षण का केन्द्र हैं। 
 
webdunia
पूजा बत्रा भले ही सिल्वर स्क्रीन से काफी समय से दूर हों, लेकिन एक समय ऐसा था जब उनकी गिनती बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में होती थी। पूजा बत्रा ने बॉलीवुड के कई दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया और अपनी एक अलग पहचान बनाई।
 
webdunia
पूजा बत्रा साल 1993 में फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल का भी ताज अपने नाम कर चुकी हैं। पूजा ने बॉलीवुड डेब्यू साल 1997 में अनिल कपूर के साथ फिल्म 'विरासत' से किया था। 
 
webdunia
पूजा बॉलीवुड में जोड़ी नंबर वन, नायक, कहीं प्यार न हो जाए और भाई जैसी कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। एक्ट्रेस साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने अभिनय का जलवा दिखा चुकी हैं। 
 
webdunia
पूजा बत्रा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रहती हैं। वह दो शादियां कर चुकी हैं। उन्होंने पहली शादी साल 2002 में सर्जन सोनू अहलूवालिया से की थी और अमेरिका में शिफ्ट हो गई थीं। आठ साल बाद सोनू और पूजा का तलाक हो गया। 
 
webdunia
इसके बाद पूजा बत्रा ने अभिनेता नवाब शाह से शादी की। दोनों काफी लंबे रिलेशनशिप के बाद शादी के बंधन में बंधे थे। अपनी शादी के बारे में पूजा ने एक इंटरव्यू में बताया था, हमने दिल्ली में शादी की थी जिसमें सिर्फ परिवार वाले शामिल थे।

