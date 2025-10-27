'द फैमिली मैन 3' को लेकर आया अपडेट, इस दिन सामने आएगी सीरीज की रिलीज डेट

प्राइम वीडियो की हिट वेब सीरीज 'द फैमिली मैन' के अगले सीजन का फैंस पिछले चार सालों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने अपडेट पाने के लिए लगातार रिक्वेस्ट की, मेल किए, और लगभग हर सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करके तीसरे सीजन की अपडेट्स मांगते रहे हैं।

फैंस की बढ़ती मांग अब सिर्फ भारत तक नहीं, बल्कि दुनिया भर में 'द फैमिली मैन 3' को लेकर उत्साह है। ऐसे में यह उत्साह अब एक तरह का जोश बन चुका है, जो न सिर्फ प्राइम वीडियो बल्कि राज-डीके, मनोज बाजपेयी, शारीब हाशमी और बाकी कलाकारों के सोशल मीडिया पर भी गूंज रहा है।

आख़िरकार लग रहा है कि फैंस की सारी मांगें अब पूरी होंगी, क्योंकि प्राइम वीडियो ने एक कोई दिया है और कल द फैमिली मैन के नए सीज़न की डेट और जानकारी बताएगा।

राज और डीके की जोड़ी ने अपने बैनर D2R फिल्म्स के तहत बनाई इस मशहूर सीरीज़ द फैमिली मैन एक जासूसी और एक्शन से भरी कहानी है। इसमें मनोज बाजपेयी मुख्य किरदार श्रीकांत तिवारी के रूप में नजर आते हैं। उनके साथ जयदीप अहलावत, निमरत कौर, शारिब हाशमी, प्रियामणी, अशलेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी और गुल पनाग जैसे कलाकार भी शामिल हैं।

इस सीरीज़ को राज, डीके और सुमन कुमार ने लिखा है, डायलॉग सुमित अरोड़ा ने दिए हैं, और निर्देशन राज-डीके ने किया है, जिनके साथ इस सीज़न में सुमन कुमार और तुषार सेठ भी डायरेक्टर के रूप में साथ आए हैं। द फैमिली मैन सीज़न 3 बहुत जल्द सिर्फ़ प्राइम वीडियो पर रिलीज़ होने जा रहा है।