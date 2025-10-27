'साराभाई वर्सेस साराभाई' की टीम ने सतीश शाह को दी अनूठी विदाई, जलती चिता के सामने गाया शो का टाइटल ट्रैक, देखिए वीडियो

Dharma Sangrah

सोमवार, 27 अक्टूबर 2025
दिग्गज एक्टर सतीश शाह के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। सतीश शाह के अंतिम संस्कार में कई सेलेब्स पहुंचे। इस दौरान हर कोई भावुक नजर आया। वहीं 'साराभाई वर्सेस साराभाई' के कलाकार रुपाली गांगुली, सुमीत राघवन, राजेश कुमार और निर्माता जेडी मजीठिया भी अपने साथी कलाकार को अंतिम विदाई देने पहुंचे। 
 
'साराभाई वर्सेस साराभाई' के कलाकारों ने अनुठे अंदाज में सतीश शाह को अंतिम विदाई दी। सभी ने जलती चिता के सामने शो का आइकॉनिक टाइटल 'साराभाई वर्सेस साराभाई गाया। इस गाने को गाते हुए रुपाली गांगुली अपने आंसू रोक नहीं पाईं और फूट-फूटकर रोने लगीं। 
 
इस दौरान रुपाली के साथ खड़े लोग उन्हें संभालते नजर आए। देवेन ने इस इमोशनल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, 'ये शायद पागलपन, डार्क और वीयर्ड दिख सकता है। लेकिन हम जब भी मिलते थे ये गाना गाते थे। आज भी हमने इस रुटीन को नहीं तोड़ा। हमें एहसास हुआ कि इंदु (सतीश शाह) ने खुद हमें ये गाने को कहा और खुद हमें जॉइन भी किया। 
 
शो के मेकर जेडी मजीठिया ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'साराभाई का टाइटल ट्रैक हम सभी के लिए एक रस्म बन गया। सतीश भाई भी बहुत अच्छे सिंगर थे और हमें लगा कि टीम की तरफ से यही सही श्रद्धांजलि है।' 
 
बता दें कि सतीश शाह का 25 अक्टूबर को 74 साल की उम्र में किडनी फेल होने की वजह से निधन हो गया था। सतीश शाह ने साल 1970 में फिल्म 'भगवान परशुराम' से करियर की शुरुआत की थी। वहीं टीवी इंडस्ट्री में साल 1984 में शो 'ये जो है जिंदगी' से अपना डेब्यू किया था। इस शो के 55 एपिसोड में उन्होंने 55 अलग-अलग किरदार निभाए थे।
 

