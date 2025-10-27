Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






सलमान खान के सपोर्ट में आईं राखी सावंत, अभिनव कश्यप को लेकर बोलीं- जिधर भी मिला चप्पल से मारूंगी...

Advertiesment
हमें फॉलो करें Salman Khan

WD Entertainment Desk

, सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (14:46 IST)
'दबंग' के डारेक्टर अभिनव कश्यप और सलमान खान के बीच काफी समय से विवाद चल रहा है। अभिनव कई बार सलमान खान और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगा चुके हैं। हालांकि अभिनव के आरोपों पर कई सेलेब्स उनसे नाराजगी जता चुके हैं। 
 
अब सलमान खान के सपोर्ट में ड्रामा क्वीन राखी सावंत आ गई हैं। राखी ने अभिनव कश्यप को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर राखी ने अभिनव का नाम लिए बिना कहा कि वह उन्हें चप्पल से मारेंगी। 
 
webdunia
राखी सावंत ने हिंदी रश संग बात करते हुए कहा, तू जिधर भी मिला टकले, तुझे चप्पल से मारूंगी। किसी ने तो दबंग फिल्म में डायरेक्टर लिया था उसको। पता नहीं कौन है वो, हम तो नाम नहीं लेंगे। मैं अपनी जुबान खराब नहीं करूंगी उस टकले का नाम लेकर।
 
सलमान खान के सपोर्ट में राखी ने कहा, भाई (सलमान) को न किसिंग पसंद है, न किसिंग सीन पसंद है। जीते जी धरती पर देवता हैं वो। वो हमेशा अपने को-स्‍टार्स और महिलाओं का सम्मान करते हैं। अभिनव को लेकर राखी ने कहा, वह मीडिया में गलत-गलत बोल रहा है, उनके परिवार के बारे में झूठ बोलता है वह। 
 
राखी सावंत ने अभिनव पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने दबंग के सेट पर बदतमीजी शुरू कर दी थी। उसने लड़की बाजी शुरू कर दी थी। इसलिए उसको सलमान का पैसा बर्बाद करने के लिए प्रोजेक्ट से निकाल दिया था। सलमान के दुश्मनों ने उन्हें सलमान के खिलाफ बोलने के लिए पैसे दिए होंगे। 
 
राखी ने कहा, ये पैसों में बिक गया है। मेरे सलमान भाई के लिए फालतू बातें करता है। ये मुझे जहां मिलेगा, मैं इसके सिर पर अंडे फोडूंगी। मैं सलमान के लिए अपनी गर्दन भी कटवा सकती हूं। उन्होंने हमेशा स्‍ट्रगलिंग आर्टिस्‍ट्स की मदद की है और इसका आभार जताने की बजाय, अक्सर कुछ लोग पॉपुलैरिटी के लिए भाई को विवादों में घसीट लेते हैं। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'साराभाई वर्सेस साराभाई' की टीम ने सतीश शाह को दी अनूठी विदाई, जलती चिता के सामने गाया शो का टाइटल ट्रैक, देखिए वीडियो

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels