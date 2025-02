तलाक के बाद एक और हसीना संग जुड़ा हार्दिक पांड्या का नाम, जानिए कौन हैं जैस्मीन वालिया?

जैस्मीन को ब्रिटिश रियलिटी शो The Only Way Is Essex से काफी लोकप्रियता मिली। 2017 में, जैक नाइट के साथ उनका सिंगल 'बॉम डिग्गी' बीबीसी एशियाई नेटवर्क के आधिकारिक एशियाई संगीत चार्ट पर नंबर वन पर पहुंच गया था।