क्या हर पाकिस्तानी आतंकवादी होता है...इस सवाल का जवाब देगी दीया मिर्जा की वेब सीरीज ‘काफिर’

Kuchh sawaal, mera aur uska kal badal sakte hain. Gar insaaniyat ke haq mein sochein toh, hum sab badal sakte hain! #Kaafir, premieres 15th June, only on ZEE5. @zee5premium #Zee5Originals

A post shared by Dia Mirza (@diamirzaofficial) on May 19, 2019 at 3:40am PDT