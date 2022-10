Black Adam review ब्लैक एडम में सुपरहीरो बन ड्वेन जॉनसन ने दिखाई धमक

Black Adam review in Hindi आखिरकार ड्वेन जॉनसन, जिन्हें 'द रॉक' नाम से लोकप्रियता हासिल है, सुपरहीरो बन ही गए। फिल्म 'ब्लैक एडम' (Black Adam review in Hindi) में उन्हें तेथ एडम यानी कि ब्लैक एडम नामक किरदार निभाने को मिला है। डीसी कॉमिक्स का यह किरदार वैसे तो सुपरविलेन है, लेकिन ब्लैक एडम (Black Adam review in Hindi) में उसे सुपरहीरो की तरह दिखाया गया है, या यूं कहे कि थोड़ा ग्रे शैड लिए है। फिल्म की शुरुआत में वह आम आदमियों को नुकसान पहुंचा कर विलेन जैसी हरकतें करता है, लेकिन धीरे-धीरे हीरो के रूप में निखरता है। उसकी यह जर्नी एक रोमांचक मिशन के जरिये पूरी होती है।