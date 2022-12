Honda, Toyota, Maruti, Hyundai 2023 में ला रही हैं ये धमाकेदार कारें, सस्ती होने के साथ ही फीचर्स होंगे दमदार

Upcoming Cars in India 2023 : कोरोनावायरस महामारी के कारण पिछले 2 साल automotive market के लिए अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन 2022 ऑटो मार्केट के लिए धमाकेदार कहा जा सकता है। 2023 में अब Honda, Toyota, Maruti, Hyundai बाजार में नई और धमाकेदार कारें लॉन्च करेगी। इलेक्ट्रिक होने के साथ ही बाजार में फ्लेक्स फ्यूल इंजन कारें भी बाजार में आ सकती हैं। तो एक नजर इन कंपनियों की आने वाली कारों पर-

New-Gen Hyundai Verna : Creta Facelift के बाद Hyundai अपनी कार Verna के new generation को भी लॉन्च कर सकती है। इसे भी 2023 के Auto Expo पेश किया जा सकता है। इसकी बिक्री 2023 की पहली छ:माही में की जा सकती है। कार की ट्रायल की तस्वीरें वायरल भी हुई है। कार में advanced driver assistance system (ADAS) जैसे फीचर के साथ नए फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं।

Mahindra Bolero Neo Plus : Mahindra अपनी SUV Bolero Neo Plus को 7 और 9 सीटर में लॉन्च कर सकती है। Bolero Neo Plus को 2023 के मध्य में लॉन्च किया जा सकता है।