भारतीय सेना में कैसे बनते हैं लेफ्टिनेंट, जानिए कितनी होती है सैलरी और क्या मिलती हैं सुविधाएं

how to become lieutenant in indian army: भारतीय सेना, देश की शान और गौरव का प्रतीक है। इसमें शामिल होना हर युवा का सपना होता है। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट की पोस्ट बेहद शानदार और प्रतिष्ठित मानी जाती है। यह सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदारी, सम्मान और देश सेवा का अवसर है। लेफ्टिनेंट पद पर चयनित कैंडिडेट्स को न सिर्फ शानदार सैलरी मिलती है, बल्कि इसके साथ कई आकर्षक भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं। आइए, जानते हैं कि भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कैसे बनते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है, और उन्हें कौन-कौन से स्पेशल अलाउंस मिलते हैं।