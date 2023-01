अपनी स्टडी को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं?

2. हाइलाइटर और कलर पेन का प्रयोग: Use Highlighter & Color Pens

3. नोट्स को अपनी भाषा में बनाएं: Make Notes on you own language

कई बार विद्यार्थी दूसरों के नोट्स से ही पढ़ना पसंद करते हैं, पर खुद की भाषा में नोट्स बनाने से आपका दिमाग उस टॉपिक (topic) को जल्दी ग्रैब (grab) कर लेता है और आपको कॉन्सेप्ट (concept) ज़्यादा जल्दी क्लियर होता है। आप छोटे-छोटे नोट्स भी अपनी भाषा में बना सकते हैं।