Palm Sunday 2026: पाम संडे कब है और क्यों मनाया जाता है?

Publish Date: Sat, 28 Mar 2026 (11:09 IST)
Updated Date: Sat, 28 Mar 2026 (11:13 IST)
यह दिन यीशु मसीह के यरूशलेम में विजयी प्रवेश की स्मृति में मनाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, जब यीशु मसीह यरूशलेम पहुंचे, तो लोगों ने उनका स्वागत खजूर (Palm) की शाखाएं बिछाकर और जयकार करते हुए किया। यह घटना प्रेम, शांति और विनम्रता का प्रतीक मानी जाती है। आज के समय में पाम संडे केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि जीवन में सकारात्मकता, क्षमा और सेवा भाव को अपनाने का संदेश भी देता है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता विनम्रता में होती है।
पाम संडे क्यों मनाया जाता है?
यीशु मसीह के स्वागत की याद में:
जब यीशु यरूशलेम पहुंचे, तो लोगों ने उन्हें राजा के रूप में सम्मान दिया।
पवित्र सप्ताह की शुरुआत:
यह दिन Holy Week की शुरुआत करता है, जो ईस्टर तक चलता है।
प्रेम और शांति का संदेश:
पाम संडे हमें विनम्रता, दया और क्षमा का महत्व समझाता है।
पाम संडे कैसे मनाया जाता है?
- पाम संडे के दिन चर्च में विशेष प्रार्थनाएं और पूजा की जाती है।
- पाम (खजूर) की पत्तियों के साथ जुलूस निकाला जाता है।
- इस दिन बाइबल पाठ और भजन-कीर्तन किया जाता है।
- लोगों के बीच शांति और प्रेम का संदेश फैलाना इस त्योहार का उद्देश्य है।
पाम संडे का महत्व
- पाम संडे आस्था और भक्ति का प्रतीक है।
- पाम संडे जीवन में सकारात्मक बदलाव का अवसर देता है।
- आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मचिंतन का दिन होता है।
- पाम संडे से ईस्टर की तैयारी का प्रारंभ हो जाता है।
पाम संडे FAQs
Q1. 2026 में पाम संडे कब है?
2026 में पाम संडे 29 मार्च को मनाया जाएगा, जो ईस्टर से पहले आता है।
Q2. पाम संडे क्यों मनाया जाता है?
यह दिन यीशु मसीह के यरूशलेम में प्रवेश की याद में मनाया जाता है, जहां लोगों ने उनका स्वागत पाम की पत्तियों से किया था।
Q3. पाम संडे का क्या महत्व है?
यह दिन पवित्र सप्ताह (Holy Week) की शुरुआत करता है और प्रेम, शांति व विनम्रता का संदेश देता है।
Q4. पाम संडे कैसे मनाया जाता है?
चर्च में प्रार्थना, पाम पत्तियों के साथ जुलूस और बाइबल पाठ के माध्यम से यह पर्व मनाया जाता है।
Q5. पाम संडे और ईस्टर में क्या संबंध है?
पाम संडे, ईस्टर से एक सप्ताह पहले आता है और उसी पवित्र सप्ताह की शुरुआत करता है।
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: वर्ष 2026 में कब है हनुमान जयंती?