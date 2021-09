कोरोना के एक्टिव केसेस घटकर 3.09 लाख, 184 दिन बाद सबसे कम उपचाराधिन मामले

India reports 26,115 new #COVID19 cases, 252 deaths & 34,469 recoveries in last 24 hrs, says Health Ministry



Total Cases: 3,35,04,534

Total Active cases: 3,09,575

Total Recoveries: 3,27,49,574

Total Death toll: 4,45,385



Total vaccination: 81,85,13,827 (96,46,778 in 24 hrs) pic.twitter.com/CzL8Ugj7lq