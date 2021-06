CoronaVirus India Update : देश में घट रहे हैं केस, 60,753 नए मामले, 7.60 लाख एक्टिव मरीज

India reports 60,753 new #COVID19 cases, 97,743 discharges & 1,647 deaths in last 24 hrs, as per Health Ministry



Total cases: 2,98,23,546

Total discharges: 2,86,78,390

Death toll: 3,85,137

Active cases: 7,60,019



Vaccination: 27,23,88,783 pic.twitter.com/Ihu41ayoPX