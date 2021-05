-बीते दिन कोरोना के 2 लाख 67 हजार 44 नए केस सामने आए। वहीं, 3 लाख 89 हजार 851 लोग ठीक भी हुए।

India reports 2,67,334 new #COVID19 cases, 3,89,851 discharges & 4529 deaths (highest in a single day) in last 24 hrs, as per Health Ministry.



Total cases: 2,54,96,330

Total discharges: 2,19,86,363

Death toll: 2,83,248

Active cases: 32,26,719



Total vaccination: 18,58,09,302 pic.twitter.com/iXabFEM0M5