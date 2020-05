करोड़ों भारतीयों के मारे जाने से कम हो गई थी जनसंख्या, इस महामारी से गांधीजी के परिजन भी नहीं बच पाए थे

Pandemics of the Past : भारत में महामारी का काला इतिहास

बॉम्बे फीवर या बॉम्बे इंफ्लुएंजा : बंबई में महामारी इतनी तेजी से फैली की देखते ही देखते शहर में हाहाकार मच गया। रिसर्चर डेविड अर्नाल्ड अपने रिसर्च पेपर Death and the Modern Empire : The 1918-19 Influenza Epidemic in India में लिखते हैं कि सिर्फ एक ही दिन में, 6 अक्टूबर 1918 में बंबई में मौतों का अधिकारिक आंकड़ा 768 था।