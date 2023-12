WHO ने कोरोनावायरस के 'जेएन.1' स्वरूप को 'वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट' दिया करार

coronavirus declared 'variant of interest' : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोनावायरस के 'जेएन.1' स्वरूप ('JN.1' form) के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इसे 'वैरिएंट ऑफ इंटरेस्ट' (variant of interest) करार दिया है। डब्यूएचओ ने साथ ही कहा कि इससे वैश्विक जनस्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरा नहीं है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार यह अब 'ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा' (जीआईएसएआईडी) से जुड़े बीए.2.86 वंशानुक्रम (लीनिएज) से संबंधित है।