6 new cases of corona in Rajasthan : राजस्थान में शुक्रवार को कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमण के 6 नए मामले सामने आए, जबकि इस संक्रमण से एक मरीज की मौत हो गई। राज्य में मिले 6 नए मरीजों में से जयपुर के 3, अलवर, धौलपुर, जोधपुर के एक-एक मरीज शामिल हैं। राज्य में अब इस संक्रमण के मरीजों की संख्या 10 पहुंच गई है।