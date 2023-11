बलात्कार और फिक्सिंग के आरोपों से लेकर आत्मघाती विचारों तक, शमी ने किया है एक लंबा सफर तय

2012 में, शमी की मुलाकात अपनी भावी पत्नी हसीन जहां (Hasin Jahan) से हुई, जो KKR की Cheerleader थीं और देखते ही देखते उन दोनों में प्यार हो गया। दो साल बाद, 2014 में, उन्होंने शादी कर ली और 2015 में उनकी एक बेटी आयरा शमी (Aaira Shami) हुई। जब उनके जीवन में सब कुछ अच्छा लग रहा था, तो हसीन जहां ने मार्च 2018 में शमी पर बेवफाई, घरेलू हिंसा, बलात्कार और मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया (Hasin Jahan accused Shami of infidelity, domestic violence, rape and match-fixing in March 2018)।

2019 के न्यूजीलैंड दौरे पर, शमी ने अपना 100 वां एकदिवसीय विकेट लिया और अपने 56 वें मैच में यह उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे तेज भारतीय बन गए। उन्होंने इरफान पठान का रिकॉर्ड तोड़ा, जो अपने 59वें गेम में इस मुकाम पर पहुंचे थे। (2019 Tour of New Zealand, Shami 100th ODI wicket)

उसी वर्ष विश्व कप में, शमी चेतन शर्मा के बाद हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बने, जब उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ तीन में से तीन विकेट लेकर भारत को मैच जिताया। (Shami is the second Indian bowler after Chetan Sharma to claim a hat-trick in world cup)