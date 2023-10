शुभमन की फिफ्टी पर सारा तेंदुलकर का रिएक्शन हुआ वायरल, Fans बोले कुछ तो गड़बड़ है [WATCH]

Sara's reaction on Shubman's Fifty INDvsBAN : भारत ने वनडे विश्व कप 2023 (ODI World Cup 2023) में खेले गए अपने सभी मैच जीते हैं और वह इस स्ट्रीक को बरकरार रखने के लिए पूरी तरह तयारी करेंगे। अपने आखिरी मैच में जो 19 अक्टूबर को खेला गया था, भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 7 विकेट से मैच जीता और मैच के बाद से विराट कोहली के शानदार शतक और अद्भुत रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं (Virat Kohli Century in INDvsBAN), लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जो वायरल है वह है Shubman Gill के अर्धशतक पर Sachin Tendulkar की बेटी Sara Tendulkar का रिएक्शन (Sara Tendulkar Reaction on Shubman Gill's Fifty)