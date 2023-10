विराट वर्ल्ड कप में कई बड़े मौकों पर कर चुके हैं गेंदबाजी, इस वर्ल्ड कप में भी मिला मौका

विराट वर्ल्ड कप में कई बड़े मौकों पर कर चुके हैं गेंदबाजी, इस वर्ल्ड कप में भी मिला मौका

Right Arm Quick Bowler Virat Kohli : ODI World Cup 2023 का 17वां मैच भारत बनाम बांग्लादेश (INDvsBAN) के बीच है, जिसमें भारत को पावरप्ले में लगा बड़ा झटका, 9वें ओवर में बॉलिंग करते हुए हार्दिक पंड्या को आई एड़ी में चोट जिसकी वजह से आधा ओवर विराट कोहली को डालना पड़ा (Virat Kohli bowling in Bangladesh match in place of injured Hardik Pandya), Virat Kohli ने ओवर की आखिरी तीन गेंदों में सिर्फ 2 रन दिए और ये पहली बार नहीं है जब विराट कोहली वर्ल्ड कप में बॉलिंग कर रहे हैं, उन्होंने कई बार वर्ल्ड कप में बड़े मौकों पर बॉलिंग की है।





वर्ल्ड कप में गेंदबाजी करते विराट कोहली (Virat Kohli Bowling in ODI World Cup) World Cup में इस से पहले, Virat Kohli ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2011 के क्वार्टर फाइनल में अहमदाबाद में बॉलिंग की थी जिसमे उन्होंने एक ओवर में 6 रन दिए थे (0/6 (1) vs AUS, Ahmedabad, 2011 QF)

उसके बाद विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 2011 के फाइनल में भी गेंदबाजी की थी जिसमे उन्होंने एक ओवर में 6 रन दिए थे। (0/6 (1) vs SL, Mumbai WS, 2011 Final)

उसके बाद विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 2015 के सेमी फ़ाइनल में गेंदबाजी की थी, जिसमे उन्होंने एक ओवर में 7 रन दिए थे। (0/7 (1) vs AUS, Sydney, 2015 SF)

बांग्लादेश के खिलाफ मैच से पहले आखिरी बार उन्होंने अगस्त 2017 में आरपीएस, कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ वनडे में गेंदबाजी की थी। (Virat Kohli vs SL in 2017)

विश्व कप मैच में गेंदबाजी करते हुए विराट कोहली (INDvsBAN से पहले)



