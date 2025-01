डेटा संग्रह के लिए डीएनए का उपयोग

Use of DNA for data collection: जन्म से लेकर मृत्यु तक के हमारे या हर जीवधारी के जीवन की विकास-प्रक्रिया डीएनए कोड के रूप में उसकी कोशिकाओं में लिखी रहती है। नैनो टेक्नोलॉजी, डीएनए का उपयोग करके डेटा भंडारण और आणविक सूचना विज्ञान में एक महत्वपूर्ण प्रगति की दिशा में बढ़ रही है।