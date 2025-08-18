भारत-पाक मैच में 10 सेकंड की कीमत सुन उड़ जाएंगे होश, जानिए कब होगा मुकाबला

IND vs PAK Asia Cup 2025: क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई मुकाबला सबसे ज्यादा रोमांचक और देखा जाने वाला है, तो वह भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला मैच है। यह सिर्फ दो टीमों के बीच का मुकाबला नहीं, बल्कि दो देशों की भावनाओं, जुनून और गौरव की लड़ाई है। यही कारण है कि जब भी ये दोनों टीमें मैदान पर उतरती हैं, तो न केवल दर्शकों में, बल्कि विज्ञापन जगत में भी भारी उत्साह देखने को मिलता है। एशिया कप 2025, जो 9 सितंबर से शुरू हो रहा है, एक बार फिर इस जुनून को चरम पर ले जाने के लिए तैयार है, जहां 10 सेकंड के विज्ञापन की कीमत 16 लाख रुपये तक पहुंच गई है।





क्यों आसमान छू रही हैं कीमतें?

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एशिया कप 2025 के लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास हैं, और उन्होंने भारत के मैचों के लिए विज्ञापन इन्वेंटरी की कीमत 10 सेकंड के स्लॉट के लिए ₹14-16 लाख रुपये रखी है। लेकिन, भारत-पाकिस्तान मैच के लिए यह दर ₹16 लाख तक पहुंच जाती है। इस भारी वृद्धि के पीछे कुछ मुख्य कारण यह है कि भारत-पाकिस्तान मैच दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले क्रिकेट मुकाबलों में से एक है। करोड़ों की संख्या में दर्शक टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस मैच को लाइव देखते हैं, जो विज्ञापनदाताओं को एक विशाल दर्शक वर्ग तक पहुंचने का मौका देता है। इसलिए हर ब्रांड इस सुनहरे मौके को भुनाना चाहता है।







टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विज्ञापनों के रेट्स

सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने टीवी और डिजिटल दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग-अलग विज्ञापन पैकेज जारी किए हैं। टीवी पर 'को-प्रेजेंटिंग स्पॉन्सरशिप' की कीमत ₹18 करोड़ और 'एसोसिएट स्पॉन्सरशिप' की कीमत ₹13 करोड़ है। वहीं, 'स्पॉट-बाय पैकेज' (जिसमें भारत के सभी मैच शामिल हैं) के लिए प्रति 10 सेकंड की दर ₹16 लाख तय की गई है।





डिजिटल प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर भी विज्ञापन दरों में भारी उछाल देखा गया है। डिजिटल डील में 'को-प्रेजेंटिंग और हाइलाइट्स पार्टनर' पैकेज की कीमत ₹30 करोड़ तक है। डिजिटल विज्ञापनों में, भारत-पाकिस्तान मैच के लिए 'प्री-रोल' ऐड की कीमत ₹750 प्रति 10 सेकंड, 'मिड-रोल' की ₹600 और 'कनेक्टेड टीवी' की ₹1,200 तक है।





कुल मिलाकर, भारत-पाकिस्तान मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, बल्कि एक ऐसा ब्रांडिंग इवेंट होगा, जहां हर सेकंड की कीमत लाखों में होगी। यह मुकाबला ब्रॉडकास्टर्स के लिए मुनाफे की गारंटी बन जाता है और ब्रांड्स के लिए अपनी पहुंच बढ़ाने का सबसे प्रभावी माध्यम।





क्या भारत खेलेगा पाकिस्तान से मुकाबला

एशिया कप में भारत के अभी 3 मैच तय हैं, लेकिन भारत के सुपर 4 में प्रवेश करने की खासी संभावना है। ऐसे में मैचों की संख्या 6 हो जाएगी और अगर फाइनल में पहुंची तो भारत के कुल 7 मैच हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान भी सुपर 4 में पहुंची तो भारत बनाम पाकिस्तान दूसरा मैच भी तय हो जाएगा, अगर फाइनल में दोनों टीमें भिड़ीं तो कुल इनके बीच कुल 3 मैच हो जाएंगे। पहला मैच ग्रुप स्टेज में 14 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान होगा, जिस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी।





हालांकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पकिस्ता के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलना चाहता। अंतर्राष्टीय मंच से भारत का रुख क्या होगा ये अभी तय होना बाकी है।

