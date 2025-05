.…तो पाकिस्तान कल की सुबह नहीं देख पाएगा

पत्र मिलने के बाद अमेरिका यह समझ गया था कि दक्षिण एशिया में बड़ी अनहोनी हो सकती है, जिसका जिक्र करते हुए बिल क्लिंटन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है- 'I was deeply disturbed by the possibility that the conflict might escalate into a nuclear confrontation.”- Bill Clinton, My Life।