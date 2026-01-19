18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। अकबर की सेना अत्यधिक बड़ी और सुसज्जित थी, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपनी छोटी सेना के साथ भी साहस और वीरता का अद्वितीय उदाहरण पेश किया। हालांकि युद्ध में प्रताप को हार का सामना करना पड़ा, और हल्दीघाटी के युद्ध में तकनीकी रूप से मुगल सेना विजयी हुई थी, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता ने उन्हें एक अमर नायक बना दिया। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे भीषण युद्धों में से एक माना जाता है।