Jyotiba Phule: महात्मा ज्योतिबा फुले: पुण्यतिथि, जीवन परिचय और सामाजिक क्रांति

28 November Death Anniversary

WD Feature Desk

, शुक्रवार, 28 नवंबर 2025 (10:15 IST)
28 November Death Anniversary: महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन संघर्ष और समाज सुधार का प्रतीक था। उन्होंने भारतीय समाज के लिए जो कार्य किए, वे आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनके योगदान के कारण ही भारतीय समाज में महिलाओं की शिक्षा, जातिवाद का विरोध और समानता का सिद्धांत मजबूत हुआ। उनकी पुण्यतिथि पर हमें उनकी शिक्षाओं को याद करना चाहिए और समाज में उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। महात्मा फुले की पुण्यतिथि पर उनका योगदान न केवल भारतीय समाज, बल्कि समाजवाद, आधुनिक शिक्षा, और मानवाधिकारों के लिए सदैव याद किया जाएगा।
 
महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन परिचय:
 
जन्म: 11 अप्रैल 1827, पुणे, महाराष्ट्र
पुण्यतिथि: 28 नवम्बर 1890
पति: सावित्रीबाई फुले (महिला शिक्षा की अग्रणी)
 
महात्मा फुले का जीवन समाज सुधारक के रूप में समर्पित रहा। उन्होंने भारत में जातिवाद, समाजिक असमानता, और महिलाओं के प्रति भेदभाव के खिलाफ मोर्चा खोला। वे भारत में पहले सामाजिक क्रांतिकारियों में से एक थे, जिन्होंने भारतीय समाज को जागरूक किया और उसे सामाजिक बदलाव की दिशा में प्रेरित किया।
 
यहां जानें महात्मा ज्योतिबा फुले के प्रमुख कार्य और योगदान
 
1. महिला शिक्षा का प्रचार-प्रसार: महात्मा फुले का सबसे महत्वपूर्ण योगदान महिलाओं की शिक्षा था। उस समय भारतीय समाज में महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, लेकिन ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए स्कूल खोले और उन्हें शिक्षा का अधिकार दिलवाने के लिए संघर्ष किया।
1848 में उन्होंने भारत का पहला महिला विद्यालय खोला, जो पुणे में था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने इस स्कूल में पहली महिला शिक्षक के रूप में काम किया।
 
2. जातिवाद के खिलाफ संघर्ष: फुले ने भारतीय समाज में जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि जातिवाद ने समाज में असमानता और भेदभाव को जन्म दिया है। उन्होंने 'गुलामगीरी' नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने दलितों और शूद्रों के अधिकारों की बात की और इस व्यवस्था को खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया।
 
3. समानता और न्याय के लिए संघर्ष: महात्मा फुले ने समाज में समानता के सिद्धांत को बढ़ावा दिया। उन्होंने समाज में सभी वर्गों के लिए समान अधिकार की वकालत की। उन्होंने ब्राह्मणवाद और पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था को चुनौती दी, और सभी के लिए समानता की बात की।
 
4. शादी और विधवा पुनर्विवाह: ज्योतिबाजी ने भारतीय समाज में विधवाओं के लिए पुनर्विवाह की वकालत की। उस समय विधवाओं को समाज में अपमानित किया जाता था, लेकिन उन्होंने इसे बदलने के लिए संघर्ष किया। हिंदू विवाह पद्धतियों को चुनौती देते हुए, उन्होंने समाज में विवाह के अधिक स्वतंत्र अधिकारों की बात की।
 
5. महात्मा फुले के शैक्षिक विचार: फुले का मानना था कि शिक्षा ही समाज में बदलाव ला सकती है। उन्होंने समाज के पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रसार करने के लिए कई स्कूल खोले। उन्होंने शिक्षा को एक महान उपकरण माना, जिससे समानता, न्याय और समाज में जागरूकता को बढ़ावा दिया जा सकता है।
 
6. कृषि और आर्थिक सुधार: फुले ने कृषक समुदाय के अधिकारों के लिए भी संघर्ष किया। उन्होंने किसान समाज की समस्याओं को समझा और उनके लिए कार्य किया। वे कृषकों के अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले पहले सामाजिक कार्यकर्ता थे।

