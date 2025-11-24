Quotes of Guru Tegh Bahadur: गुरु तेग बहादुर जी के शहादत दिवस पर अपनों को भेजें ये खास 7 भावपूर्ण संदेश

गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस/ शहादत दिवस एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जो हमें धर्मनिरपेक्षता, साहस और मानवीय मूल्यों के लिए किए गए उनके सर्वोच्च त्याग की याद दिलाता है। 'हिन्द की चादर' के नाम से प्रसिद्ध, नवें सिख गुरु, श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अदम्य साहस का प्रदर्शन करते हुए, किसी अन्य धर्म के लोगों की रक्षा के लिए अपना शीश कुर्बान कर दिया था। उनका यह महान बलिदान केवल सिख धर्म ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय है।